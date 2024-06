Focus à Rabat sur le rôle des mécanismes nationaux dans la mise en œuvre du droit international humanitaire

mercredi, 26 juin, 2024 à 18:20

Rabat – Le rôle des mécanismes nationaux dans la mise en œuvre du droit international humanitaire a été le fil conducteur d’un débat tenu lors d’une table-ronde organisée, mercredi à Rabat, à l’initiative conjointe de la Commission nationale du droit international humanitaire (CNDIH) au Maroc et la commission qatarie du droit international humanitaire.

S’exprimant à cette occasion, la présidente de la CNDIH Farida El Khamlichi a souligné que la coopération fructueuse entre les commissions marocaine et qatarie représente un modèle à suivre pour les instances similaires à travers le monde, eu égard à leur apport significatif en termes de promotion du droit international humanitaire et d’échange d’expériences et d’expertises en la matière.

Mettant l’accent sur l’importance de la thématique choisie, Mme El Khamlichi a relevé que le débat sur le droit international humanitaire n’évoque que rarement les engagements pris dans les quatre Conventions de Genève de 1948 et leurs deux Protocoles additionnels de 1977, particulièrement l’opérationnalisation et la mise en application du droit international humanitaire en temps de paix, ainsi que le recours aux mécanismes nationaux appropriés à cette fin.

Les deux commissions, a-t-elle indiqué, souhaitent approfondir les débats sur les mécanismes nationaux et le rôle qu’ils jouent dans la mise en œuvre du droit international humanitaire, notamment sur le plan national, en veillant entre autres à harmoniser les législations, à faire connaitre les dispositions de ce droit et à sensibiliser au respect de ses principes.

Soulignant l’importance des commissions nationales du droit international humanitaire pour plaider en faveur de l’application de ce droit, la présidente de la CNDIH a relevé que cette table-ronde offre un espace propice pour discuter des actions menées par les commissions nationales marocaine et qatarie, partager les bonnes pratiques en la matière ainsi que les défis à relever.

Le président de la Commission qatarie du droit international humanitaire, Sultan bin Abdullah Al Suwaidi, a de son côté rappelé l’idée de création de la commission a émergé lors de la septième réunion des experts gouvernementaux arabes, précisant que la commission a signé des mémorandums d’entente avec plusieurs instances similaires, comme la CNDIH du Maroc, dans l’objectif de raffermir la coopération et d’acquérir davantage d’expérience.