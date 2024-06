Genève : La présidence marocaine du CDH met à l’honneur les femmes diplomates

lundi, 24 juin, 2024 à 17:57

Genève – Le président du Conseil des droits de l’Homme des Nations unies (CDH), Omar Zniber, a mis à l’honneur, lundi à Genève, les femmes diplomates au sein des Nations unies.

Un événement mettant en avant le rôle crucial joué par les femmes en diplomatie a ainsi été organisé en marge de la 56e session du CDH et à l’occasion de la Journée internationale des femmes dans la diplomatie, sous le thème “Briser les plafonds de verre : reconnaître les contributions des femmes diplomates au sein du système des Nations Unies”.

Dans son discours d’ouverture, le président du CDH et Ambassadeur Représentant permanent du Maroc à Genève a souligné que ‘’le parcours des femmes diplomates n’est pas facile car, tout au long de leur carrière, elles sont confrontées à diverses difficultés influencées par des facteurs culturels, institutionnels et individuels’’.

Après avoir rendu hommage à plusieurs femmes remarquables ayant joué un rôle clé dans la promotion et la protection des droits humains dans le monde, M. Zniber s’est attardé sur la contribution de Halima Ouarzazi à la diplomatie marocaine, qui a fait honneur à son pays en assumant de grandes responsabilités diplomatiques, en tant que Présidente de la troisième Commission des Nations Unies, experte auprès du Comité des Nations Unies contre l’apartheid et la discrimination raciale, membre du conseil et du comité exécutif de l’Institut International des Droits de l’Homme et en tant que membre experte de la Sous-Commission sur la prévention de la discrimination et la protection des minorités.

M. Zniber a également présenté les objectifs de la Présidence marocaine pour renforcer l’agenda “Femmes et diplomatie”, ajoutant que la Présidence travaille sur de nombreuses initiatives concrètes – à l’instar de cette première célébration à Genève – pour soutenir les femmes dans la diplomatie.

Aussi, il a rappelé le lancement, en mars dernier, d’une initiative de formation sur l’égalité femmes-hommes et le harcèlement sexuel, ainsi que la poursuite des travaux, en étroite collaboration avec le président de l’Assemblée, en vue de la création pour l’écosystème genevois d’un comité consultatif du genre.

De nombreuses personnalités ont assisté à la réunion, notamment Amina Bouayach, présidente du conseil national des droits de l’homme (CNDH), Tatiana Valovaya, directrice générale de l’Office des Nations Unies à Genève (ONUG), Dennis Francis, Président de la 78è session de l’Assemblée générale des Nations Unies, Amina J. Mohammed, vice-Secrétaire générale des Nations Unies, Rebeca Grynspan, Secrétaire générale de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) et Pamela Coke-Hamilton, directrice exécutive du Centre du commerce international (ITC).

Les panélistes ont relevé la sous-représentation des femmes dans la diplomatie et souligné l’importance de la résolution A/76/269 adoptée le 20 juin 2022 à l’Assemblée générale par consensus proclamant le 24 juin de chaque année Journée internationale des femmes dans la diplomatie. Cette résolution réaffirme que la participation des femmes, sur un pied d’égalité avec les hommes, et à tous les niveaux de prise de décision, est essentielle à la réalisation du développement durable, de l’égalité, de la paix et de la démocratie.

Les participants ont mis en avant les contributions importantes et même cruciales des femmes à la diplomatie, tant au niveau national qu’au niveau multilatéral au sein des différents organes des Nations Unies, et ce depuis la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l’homme.