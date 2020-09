Installation des membres de la CRDH de Guelmim-Oued Noun

jeudi, 17 septembre, 2020 à 21:17

Guelmim – Les nouveaux membres de la Commission régionale des droits de l’Homme (CRDH) de Guelmim-Oued Noun ont été installés dans leurs fonctions, jeudi à Guelmim, par la présidente du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH), Amina Bouayach.

La CRDH de Guelmim-Oued Noun est composée de 21 membres proposés par les corps représentatifs régionaux des magistrats, des avocats, des médecins, des oulémas et des journalistes professionnels, des associations et des observatoires régionaux des droits de l’Homme et de personnalités actives dans le domaine de la protection et de la promotion des droits humains.

Mme Bouayach a souligné, à cette occasion, que le CNDH a lancé la semaine dernière le processus de parachèvement de ses structures à travers l’installation des membres des commissions qui vont le représenter au niveau régional auprès des citoyens et des autorités.

Après avoir souligné la place du CNDH sur les plans national régional et international, elle a relevé que la préservation de ce rôle est la responsabilité de tous les membres de cette institution par le respect de la loi, l’écoute des citoyens, la protection des droits de l’Homme et le combat quotidien contre les violations de ces droits en toute indépendance et neutralité.

De con côté, le président de la Commission régionale des droits de l’Homme (CRDH) de Guelmim-Oued Noun, Ibrahim Ghazal a indiqué que l’installation des nouveaux membres est le point de départ pour l’action de cette commission, à l’image des autres commissions régionales au niveau national, soulignant que la diversité des membres de cette commission est un atout pour renforcer son rôle dans la promotion et la protection des droits de l’Homme.

Cette diversité, a-t-il expliqué, est la philosophie ayant présidé au choix des membres de cette commission, invitant ces derniers à agir pour faire de la région de Guelmim-Oued Noun le symbole de la diversité humaine et culturelle du Maroc.