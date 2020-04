Laâyoune: Formation à distance sur les techniques de plaidoirie et d’élaboration des rapports sur les droits de l’Homme

jeudi, 30 avril, 2020 à 9:18

Laâyoune – L’Observatoire du Sahara pour la paix et la démocratie a organisé, les 27 et 28 avril à Laâyoune, une formation à distance sur les techniques de plaidoirie et d’élaboration des rapports devant être soumis aux mécanismes internationaux chargés des droits de l’Homme.

Cette session s’inscrit dans le cadre de l’interaction de l’Observatoire avec les mécanismes internationaux de protection des droits de l’Homme et sa contribution au renforcement des capacités des jeunes pour la défense et la promotion de ces droits.

La présidente de l’Observatoire, Aicha Douihi, a indiqué que cette session, la première du genre, intervient dans un contexte exceptionnel marqué par la propagation du coronavirus qui a amené tous les pays, dont le Maroc, à entreprendre des mesures inédites pour faire face à cette pandémie.

Après avoir relevé que l’état d’urgence sanitaire est une mesure qui consacre le droit à la vie des populations, Mme Douihi a souligné la mobilisation de toutes les composantes de l’Observatoire pour contribuer à cet élan de mobilisation nationale face à la maladie.

Elle a mis l’accent dans une déclaration à la MAP sur la mise en place d’une plate-forme pour la réception des candidatures à la session de formation sur les techniques de plaidoirie et d’élaboration des rapports devant être présentés devant les mécanismes internationaux chargés des droits de l’Homme, par l’utilisation des techniques de communication à distance.

A travers cette formation, l’Observatoire entend inculquer aux militants des organisations non gouvernementales et aux chercheurs, les techniques d’élaboration des rapports et de plaidoirie devant les mécanismes internationaux chargés de la défense et de la protection des droits de l’Homme.