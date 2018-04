Lancement à Rabat d’un projet de renforcement des capacités en matière de prévention de la torture et de traitement des détenus

Rabat – Un projet de renforcement des capacités des responsables et des cadres des établissements pénitentiaires en matière de prévention de la torture et de traitement des détenus, initié par la Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR), a été lancé, mercredi, à Rabat.