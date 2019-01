L’IER a introduit de nouvelles normes à la justice transitionnelle internationale

jeudi, 17 janvier, 2019 à 16:52

Rabat – L’expérience de l’Instance équité et réconciliation (IER) a introduit de nouvelles normes à la justice transitionnelle internationale et permis de consolider et d’élargir le champ de réparation des victimes et des ayants droit, a affirmé, jeudi à Rabat, la présidente du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH), Amina Bouayach.