L’ONDE lance à Casablanca les sessions régionales du Parlement de l’enfant

mercredi, 18 avril, 2018 à 13:41

Casablanca – L’Observatoire national des droits de l’enfant (ONDE) a procédé, mercredi à Casablanca, au lancement officiel des sessions régionales du Parlement de l’enfant, avec à l’ordre du jour des discussions centrées sur l’enfant et les nouvelles technologies de l’information et de la communication (TIC) et l’agenda de développement de la scolarisation des enfants.