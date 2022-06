M. Benyoub au Forum de la MAP : Le Maroc a relevé le challenge stratégique de la gestion publique du dossier des droits de l’Homme dans les provinces du Sud

mercredi, 15 juin, 2022 à 18:22

Rabat – Le Délégué interministériel aux droits de l’Homme, Ahmed Chaouki Benyoub, a affirmé, mercredi à Rabat, que le Maroc a relevé le challenge stratégique de la gestion publique du dossier des droits de l’Homme dans les provinces du Sud du Royaume.

M. Benyoub, qui était l’invité du Forum de la MAP pour présenter le rapport de base sur les droits de l’Homme dans les provinces du Sud du Royaume, a souligné que le Maroc, en faisant le choix de la justice transitionnelle et de la réconciliation avec le passé, a réussi à prémunir les provinces du Sud contre toutes les provocations des campagnes hostiles au pays, parvenant ainsi à relever le challenge stratégique de la gestion publique du dossier des droits de l’Homme dans lesdites provinces.

Il estime, sur ce registre, que le programme de la sécurité et des droits de l’Homme dans les provinces du Sud a permis de réaliser une évolution qualitative dans la gestion des droits de l’Homme dans ces provinces, et ce à travers la promotion des capacités de recherche et de savoir chez l’élite sécuritaire de manière à être capable d’établir des passerelles entre les engagements de l’État en matière de Droits de l’Homme et les exigences des programmes et de la culture sécuritaire dans le cadre des défis inhérents à l’État de Droit.

Il a, par ailleurs, noté que le contenu de ce rapport de base rend justice aux rapports de nombreuses institutions constitutionnelles.

”Nous avons donné une valeur au témoignage international concernant le Conseil National des Droits de l’Homme (CNDH) et à l’action de l’Institution du Médiateur car la mission de ces deux institutions s’inscrit dans le cadre des acquis réalisés par le Maroc, en tenant compte de la place et des prérogatives de chacune des deux institutions”, a-t-il dit.

M. Benyoub a aussi annoncé que la Délégation Interministérielle aux Droits de l’Homme (DIDH) planche sur la révision du décret régissant cette institution en attendant que le texte révisé soit soumis aux autorités compétentes dans les plus brefs délais, estimant que la réglementation des prérogatives de la DIDH permettra de réaliser une grande avancée dans l’exécution des missions dévolues à cette Délégation.

