Le Maroc et la Gambie signent un accord de coopération portant sur la protection des droits des femmes et des enfants

mercredi, 26 juin, 2024 à 9:51

Rabat – Le Maroc et la Gambie ont signé, mardi à Rabat, un accord de coopération visant la promotion et la protection des droits des femmes, des enfants et des personnes en situation de vulnérabilité.

Paraphé par la ministre de la Solidarité, de l’insertion sociale et de la famille, Aawatif Hayar, et la ministre gambienne des affaires des femmes, de l’enfant et du bien-être social, Fatou Sanyang Kinteh, cet accord ambitionne de promouvoir la formation dans le domaine de l’action sociale.

Intervenant à cette occasion, Mme Hayar a indiqué que le Maroc a franchi des étapes importantes en matière d’action sociale, notamment à travers l’institutionnalisation de professions liées à ce domaine, notant que cet accord comprend un bon nombre de programmes en faveur des personnes en situation de handicap, des personnes âgées et des enfants, que les deux parties œuvreront à leur concrétisation.

Dans une déclaration à la presse, Mme Hayar a indiqué que ses entretiens avec la ministre gambienne ont porté sur les moyens de renforcer la coopération entre les deux pays, notamment en matière d’autonomisation économique des femmes.

Aussi, les discussions ont constitué une occasion de mettre en exergue les grands progrès réalisés par le Royaume sous la sage conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, notamment dans les domaines de la promotion de la situation de la femme et de l’enfant, de la couverture sanitaire universelle et du renforcement de la protection sociale, a-t-elle ajouté.

Pour sa part, Mme. Kinteh a relevé que la Gambie et le Maroc partagent plusieurs défis inhérents aux questions de la femme, des enfants, aux personnes âgées et aux personnes à besoins spécifiques, exprimant son souhait de voir se renforcer la coopération entre les deux pays afin de promouvoir conjointement plusieurs initiatives en la matière.

De même, la ministre gambienne a fait part de la volonté de son pays de bénéficier de l’expérience accumulée par le Royaume, particulièrement dans le domaine de la promotion des droits des femmes, des enfants, et de l’insertion sociale.