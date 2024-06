Le Maroc, profondément engagé dans la promotion des valeurs démocratiques sur la scène mondiale (M. Zniber)

mardi, 4 juin, 2024 à 17:39

Genève – Le Maroc est profondément engagé dans la promotion des valeurs démocratiques sur la scène mondiale, a affirmé, mardi, l’ambassadeur représentant permanent du Maroc à Genève, Omar Zniber.

Dans son allocution lors d’une réunion sur la Plateforme pour la démocratie, organisée par la mission permanente du Maroc, avec la Communauté des Démocraties (CoD), M. Zniber a indiqué que le Royaume, en tant que membre du Comité exécutif de la CoD, est “profondément engagé dans la promotion des valeurs démocratiques et des droits de l’homme sur la scène mondiale”.

Le président du Conseil des Droits de l’Homme (CDH) a aussi rappelé les priorités du Maroc durant sa présidence en cours, ainsi que les principaux événements que le royaume, en tant que Président du CDH, organise durant la 56ème session du CDH, notamment un débat présidentiel de haut niveau sur l’important rôle entre les changements climatiques, la sécurité alimentaire et la sécurité sanitaire et leur impact sur la jouissance des droits de l’Homme, prévu, le 20 juin, au Palais des Nations à Genève.

Le Maroc organise, par ailleurs, un événement spécial pour la Journée internationale des femmes dans la diplomatie, intitulé ‘’Briser les plafonds de verre : Reconnaître les contributions des femmes diplomates’’ au sein du système des Nations Unies, le 24 juin.

La réunion, qui a notamment connu la présence du Secrétaire général du CoD, Thomas Garrett, a également abordé ‘’l’engagement des jeunes dans les processus politiques’’.

Dans ce cadre, M. Zniber a souligné que le Maroc, en plus de présider le CDH de l’ONU, est activement impliqué dans le core-groupe de la résolution du CDH sur la jeunesse et les droits de l’homme, gage de reconnaissance de l’importance de garantir les droits humains universels des jeunes, de les impliquer dans les affaires publiques et de répondre à leurs perspectives et défis uniques.

Dans ce segment, des représentants de la jeunesse du Maroc et de la République de Corée ont présenté la nouvelle campagne YouthLeads de la Communauté des démocraties ‘’Prêts à prendre place à la table’’.

Cette réunion a rassemblé des représentants des États membres du Conseil d’administration, du Haut-Commissariat aux droits de l’homme et de la société civile.

La Communauté des démocraties (CoD) est une coalition intergouvernementale mondiale composée des États membres du Conseil de gouvernement qui soutiennent l’adhésion aux valeurs et normes démocratiques communes décrites dans la Déclaration de Varsovie.