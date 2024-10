Marrakech abrite la 10è édition du Dialogue de Glion sur les droits de l’Homme

mardi, 15 octobre, 2024 à 22:04

Rabat – La Délégation Interministérielle aux Droits de l’Homme organise, mercredi et jeudi à Marrakech, la 10ème édition du Dialogue de Glion sur les droits de l’Homme, évènement de haut niveau organisé annuellement en Suisse, et qui se tiendra pour la première fois en dehors de la République helvétique.

Cette nouvelle édition est organisée en partenariat avec la Mission Permanente du Royaume du Maroc auprès de l’Office des Nations Unies à Genève, le Conseil National des Droits de l’Homme (CNDH), et l’organisation Universal Rights Group (URG), indique un communiqué de la Délégation Interministérielle.

Placé sous le thème “Des normes internationales à la réalité locale: les mécanismes nationaux de mise en œuvre, d’élaboration de rapport et de suivi en matière des droits de l’Homme et le renforcement de l’efficacité du système onusien des droits de l’Homme et de son impact sur le terrain”, cet évènement sera co-présidé par le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, et le président du Conseil d’administration de l’organisation URG, Ahmed Shaheed, ajoute la même source.

Le Dialogue de Glion, organisé annuellement en Suisse depuis 2014, est un événement de Haut niveau de concertation entre les différents acteurs, au sujet des principaux défis mondiaux et opportunités en matière de droits de l’Homme, relève-t-on.

L’organisation de cet événement intervient dans un contexte marqué par l’intérêt croissant que porte la communauté internationale et le système des Nations Unies des droits de l’Homme aux mécanismes nationaux de mise en œuvre, d’élaboration de rapport et de suivi.

Elle intervient aussi suite à la création du Réseau International de ces mécanismes à Asunción (Paraguay), et l’élection du Royaume du Maroc, en la personne de la Délégation Interministérielle des Droits de l’Homme en tant que coordonnateur dudit réseau, selon le communiqué.

Cette 10ème édition sera marquée par la participation de diplomates de différents pays, d’experts dans le domaine des droits de l’Homme, ainsi que de responsables de haut niveau du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’Homme et de l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme (GANHRI).

Les travaux de cette manifestation seront couronnés par la présentation d’un cadre référentiel international pour la création et le renforcement des mécanismes nationaux de mise en œuvre, d’élaboration de rapports et de suivi, précise le communiqué.