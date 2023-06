Marrakech : Création d’un Réseau des mécanismes nationaux de prévention de la torture en Afrique

samedi, 24 juin, 2023 à 22:01

Marrakech – Les travaux de la Conférence internationale sur les “Pratiques des Mécanismes Nationaux de Prévention de la Torture en Afrique”, ont été couronnés samedi, à la cité ocre, par l’adoption de la Déclaration de Marrakech annonçant la création d’un “Réseau des mécanismes nationaux de prévention de la torture en Afrique”.

Ce réseau aura pour mission le plaidoyer auprès de plusieurs pays africains, afin de les inciter à ratifier le Protocole facultatif à la Convention des Nations Unies contre la torture (OPCAT), en plus de l’accompagnement des mécanismes nationaux de prévention de la torture (MNP) en Afrique dans le domaine du renforcement des capacités.

Ce “réseau des MNP en Afrique”, qui vise aussi à renforcer et institutionnaliser leur coopération, offrira un espace permettant l’échange des expériences, des bonnes pratiques et connaissances, et les échanges sur les défis.

Les participants à cette conférence ont aussi décidé à ce que la présidence de cette Plateforme soit sur une base rotative alors que le Conseil national des droits de l’Homme / Mécanisme national de prévention de la torture assurera la présidence pour deux ans.

De son côté, la Commission Sud-Africaine des droits de l’Homme/Mécanisme national de Prévention assurera la vice-présidence.

Le Conseil d’Administration élaborera les Statuts de la Plateforme qui devront être adoptés par l’Assemblée Générale lors d’une deuxième conférence des MNP.

A travers la Déclaration de Marrakech, les participants à cette conférence soulignent aussi le rôle singulier que les MNP conformes à l’OPCAT peuvent jouer en matière de plaidoyer pour la mise en œuvre de ce Protocole facultatif et dans le suivi global, en vue de lutter contre la torture et prévenir son occurrence.

Les participants réaffirment également l’importance de la mise en place des MNP par les États membres de l’OPCAT qui n’ont pas encore établi ces mécanismes, et l’importance du renforcement des MNP déjà existants en pleine conformité avec l’OPCAT, dans le cadre de collaboration constructive avec le Sous-comité des Nations Unies pour la prévention de la torture (SPT) et le Haut-commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme.

Dans une déclaration à la MAP, la Présidente du Conseil national des droits de l’Homme/ Mécanisme national de prévention de la torture, Amina Bouayach, s’est félicitée de la décision de la création du Réseau des mécanismes nationaux de prévention de la torture en Afrique, qui offrira un espace permettant l’échange des expériences et des bonnes pratiques entre les pays africains.

Le secrétariat permanent de ce réseau, qui sera établi et basé au Maroc, apportera son appui aux travaux de cette plateforme, a-t-elle ajouté, relevant que la prochaine conférence, qui sera organisée en Afrique du Sud en 2024, sera consacrée à l’examen et l’adoption des statuts de ce réseau africain.

Organisée durant deux jours, par le Conseil national des droits de l’Homme / Mécanisme national de prévention de la torture, en collaboration avec la Commission sud-africaine des droits de l’Homme, cette conférence a connu la participation (en présentiel et à distance) de plus de 70 participants, dont des représentants de 20 MNP et des institutions nationales des droits de l’Homme (INDH).

Cette conférence internationale, qui s’inscrit dans le cadre de la commémoration du CNDH du 75ème anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’Homme, vise à identifier des stratégies qui favoriseraient les opportunités de réseautage et encourageraient une collaboration à même d’optimiser l’efficacité des MNP africains et à encourager la coopération pour améliorer l’efficacité des mécanismes africains de prévention.

L’événement a aussi pour objectif de faciliter l’échange des idées et des expériences entre les MNP et divers acteurs, dont le SPT, le Comité de Prévention de la Torture du Conseil de l’Europe, le Comité international de la Croix-Rouge, l’Association pour la prévention de la torture et des experts internationaux.

La conférence, qui a réuni les mécanismes africains de prévention de la torture, des institutions nationales des droits de l’Homme, des experts et des représentants d’organisations et réseaux internationaux, vise également à examiner les défis et les évolutions liés aux cadres juridiques et institutionnels des MNP existants en Afrique, discuter les défis et les solutions possibles et identifier les pratiques actuelles et les opportunités émergentes.