Le Médiateur du Royaume s’entretient avec le président de l’Autorité nationale des droits de l’Homme des Emirats Arabes Unis

jeudi, 2 mars, 2023 à 17:59

Rabat – Le Médiateur du Royaume, Mohamed Benalilou, s’est entretenu, jeudi à Rabat, avec le président de l’Autorité nationale des droits de l’Homme des Émirats Arabes Unis, Maqsoud Cruz, au sujet de l’institutionnalisation de la coopération entre les deux institutions.

M. Benalilou a exprimé la disposition de l’Institution à apporter tout le soutien nécessaire à l’Autorité émiratie concernant le volet relatif aux droits sur les services administratifs et au travail commun au sein des réseaux régionaux de médiation et d’ombudsman, rapporte un communiqué de l’Institution du Médiateur du Royaume.

Il a également exprimé la disposition de l’institution à échanger les expériences et l’expertise ainsi qu’à partager les études et toutes les bonnes pratiques accumulées.

Cette proposition a été bien accueillie par le président de l’Autorité émiratie, qui a fait part de sa volonté de trouver une formule appropriée pour institutionnaliser cette coopération, fait savoir le communiqué.

Lors de cette rencontre, M. Benalilou a informé les membres de la délégation émiratie des missions de l’institution, à laquelle la constitution marocaine a conféré plusieurs prérogatives, en tant qu’organe de défense des droits qui assure la bonne gouvernance dans le cadre d’une transparence fondée sur les principes de justice, d’équité, de procédures simplifiées et souples, et dans un souci de sécurité administrative pour contenir tout abus dans l’application de l’autorité, et qui présente des propositions pour améliorer le rendement des services administratifs, poursuit le communiqué.

De son côté, M. Cruz a donné un aperçu de la nature de l’autorité qu’il représente, la qualifiant de “récente”, ainsi que de sa création, ses objectifs, sa vision, ses valeurs, ses compétences, les commissions permanentes constituées et sa stratégie de travail, dressant par la suite le bilan de sa première année d’activité.

La délégation émiratie effectue une visite dans le Royaume pour participer à la Conférence internationale marquant la célébration du 20ème anniversaire de l’Institution du Médiateur du Royaume.