Mexique: la désillusion gagne les migrants après une vague de refoulement

mercredi, 5 février, 2020 à 14:02

Par Khalid EL HARRAK

Mexico – La désillusion commence à s’emparer des milliers de migrants d’Amérique centrale tentant de rejoindre les Etats-Unis à partir de la frontière entre le Guatemala et le Mexique. Plusieurs tentatives de traverser en force la frontière se sont soldées par un échec.

Depuis l’arrivée à la frontière sud de la “Caravane 2020” de migrants, pour la plupart des Honduriens ayant fui la pauvreté et la violence dans leur pays, près de 4.000 d’entre eux ont été arrêtés et expulsés vers leur pays d’origine, selon l’Institut national pour la migration (INM).

Ces migrants sont parvenus à entrer par la frontière du Guatemala, avant que les membres de la Garde nationale mexicaine ne leur barrent le passage, avec du gaz lacrymogène, sur une route près de Tapachula, dans l’Etat du Chiapas (sud).

Les migrants espéraient poursuivre leur périple vers le nord du Mexique pour rallier les Etats-Unis où ils comptaient demander le statut de réfugié, arguant de la violence et de la pauvreté dans leur pays.

Le ministre mexicain des Affaires étrangère a défendu la reconduite dans leur pays, fin janvierdes milliers de Honduriens qui étaient entrés illégalement dans le pays depuis le Guatemala, certains après avoir lancé des pierres sur les forces de l’ordre postées le long de la frontière, et qui s’étaient ensuite refusés à accomplir les formalités de demande d’asile.

“Si tu viens au Mexique pour provoquer, pour créer des conflits, je te renverrai dans ton pays car nous n’avons pas à supporter cela”, a affirmé Marcelo Ebrard devant le Sénat, ajoutant: “nous les avons tous renvoyés au Honduras parce qu’ils ne peuvent pas entrer de cette façon au Mexique”.

Le refoulement de ces migrants aux vêtements déchirés ou couverts de terre après leur tentative, effrayés pour beaucoup par la réaction de la Garde nationale mexicaine, a fortement découragé l’ensemble de la caravane.

D’ailleurs, l’organisation Human Rights Watch (HRW) a accusé le Mexique, dans son rapport annuel, de violer les droits humains des migrants qui traversent son territoire pour tenter de demander l’asile aux Etats-Unis.

De son côté, et en réagissant à la décision de l’INM de suspendre temporairement l’accès de toutes les ONG aux centres de rétention pour migrants, la directrice du programme Amériques à Amnesty International, Erika Guevara Rosas, a déclaré que “la décision arbitraire de l’INM entrave le travail fondamental d’assistance juridique et de contrôle de la situation des personnes migrantes et demandeuses d’asile, et place ces personnes en position de vulnérabilité”.

En réaction, le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador a affirmé que les droits humains de centaines de migrants d’Amérique centrale arrêtés par les forces mexicaines ont été “respectés”. “On leur a offert un abri, du travail, tout (…) Heureusement, les droits de l’homme ont été respectés”, a-t-il déclaré.

Le président américain Donald Trump avait menacé d’imposer des droits de douane sur les exportations mexicaines si le gouvernement de López Obrador ne réduisait pas le passage des clandestins, notamment Guatémaltèques, Honduriens et Salvadoriens.

En réponse, Mexico a déployé quelque 21.000 soldats à ses frontières pour freiner leur passage. Résultat: entre mai et septembre 2019, le Mexique a réduit de 56% le flux de migrants vers les Etats-Unis.

Dernière mesure en date, il a été décidé de n’admettre que les demandeurs d’asile qui entrent légalement dans le pays en se présentant aux postes-frontières officiels. A l’issue de ce filtrage, les migrants attendent désormais dans le sud du Mexique pendant des semaines ou des mois avant d’avoir la chance de déposer leur demande sans pouvoir traverser le pays pour atteindre la frontière américaine.

À Chiapas, dans le sud du pays, l’engorgement provoqué par cette mesure pousse les candidats à l’émigration à opter pour une solution plus rapide, quels qu’en soient les coûts et les risques. Ils recrutent des passeurs, dont les tarifs ne cessent d’augmenter, qui sont censés les aider à traverser le territoire mexicain pour s’infiltrer aux États-Unis.

En conséquence, un total 292 migrants originaires d’Amérique centrale ont été découverts entassés dans deux camions dans l’Etat du Chiapas, dans le sud du pays. Les migrants avaient payé 100.000 pesos chacun (5.400 dollars) à un réseau de passeurs pour traverser le Mexique à bord de ces poids-lourds, jusqu’à la frontière avec les Etats-Unis.