Mexique/Crise migratoire: Trois questions au professeur El Yattioui de l’Université des Amériques de Puebla

mercredi, 5 février, 2020 à 13:05

Mexico – Le professeur des Relations internationales à l’Université des Amériques de Puebla (UDLAP), Mohamed Badine El Yattioui, vient de publier au Mexique deux articles scientifiques sur la crise migratoire en Amérique centrale et la question sécuritaire

Depuis l’arrivée à la frontière sud de la “Caravane 2020” de migrants, pour la plupart des Honduriens ayant fui la pauvreté et la violence dans leur pays, près de 4.000 d’entre eux ont été arrêtés et expulsés vers leur pays d’origine. Cette nouvelle politique a été critiquée par les organisations de défense des droits de l’Homme qui ont accusé le Mexique, de violation des droits humains des migrants qui traversent son territoire pour tenter de demander l’asile aux Etats-Unis.

Dans un entretien à la MAP, le Président du think-tank “Nej Maroc” livre son analyse des derniers développements de la question migratoire à la frontière sud et nord du Mexique, et sa contribution au débat sur les défis à relever pour concilier respect des droits des migrants et sécurisation des frontières.

Le Mexique et l’Amérique centrale traversent une nouvelle crise migratoire. D’autres caravanes de migrants ont été stoppées à la frontière du Mexique avec le Guatemala. Quelle est la situation aux frontières?

On assiste actuellement au renforcement du contrôle aux frontières, faisant partie de ce que l’on appelle la «sécuritisation» de la question migratoire. La migration internationale, au Mexique, semble passer d’un problème politique à un problème de sécurité. Rappelons que la grande majorité des migrants ne veut pas rester au Mexique mais rejoindre les États-Unis.

Les événements à la frontière avec le Guatemala sont le fait des forces de sécurité mexicaine. Elle reproduit le même schéma qui ce qui existe à la frontière nord mais qui est l’œuvre des douaniers américains.

Il y a lieu de relever aussi le rôle important joué par la Garde Nationale qui est une création du président Andrès Manuel Lopez Obrador. Des moyens humains et logistiques importants sont alloués à son renforcement et à sa participation directe à la gestion de crise.

Comment le gouvernement mexicain peut-il concilier entre ses engagements en matière de respect des droits des migrants et sa nouvelle politique migratoire?

La “sécuritisation” revêt une plus grande importance depuis le 11 septembre 2001, ce qui a servi de prétexte aux États-Unis pour rigidifier les politiques migratoires.

Au Mexique, elle n’est pas présente dans le discours officiel. Aucun membre du gouvernement ne parle des migrants d’Amérique centrale comme d’un danger pour la sécurité du pays, ni la Constitution mexicaine ni la loi sur la sécurité nationale ne lient migration et sécurité. Elle est imposée par les États-Unis.

Ces éléments vont rendre la situation intenable pour le président mexicain et sa majorité. Ils risquent de démontrer le caractère hétéroclite de sa majorité. En effet, beaucoup d´ONGs et de membres de la société civile l’ont soutenu lors des élections. Ses récentes décisions face à la Caravane risquent de créer des dissensions car la volonté de se plier aux restrictions de Washington se fera obligatoirement au détriment des droits des migrants.

Autrefois vu comme anti-néoliberal, comment le président mexicain a-t-il fait sienne la politique migratoire de l’administration Trump?

Le président mexicain ne semblait pas avoir de stratégie claire en arrivant au pouvoir en matière migratoire. Désormais, il est contraint de s’en tenir à celle de de l’administration américaine.

Le Mexique devrait négocier en même temps avec les États-Unis et les pays d’Amérique centrale pour parvenir à un accord régional sur la question des migrations. Il en deviendrait le pivot. Avec Donald Trump, cela peut sembler impossible. Mais la diplomatie nous permet de passer d’une situation de crise semblant inextricable à une solution négociée et acceptée par tous.

Le Mexique est un pays clé au niveau géographique pour les migrants et doit donc devenir un pays clé au niveau des négociations. Ce doit être l’acteur qui facilite la négociation avec des propositions concrètes et viables pour le développement des pays d’Amérique centrale.