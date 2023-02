Migration, changements climatiques et justice transitionnelle en débat au Pré-forum mondial des droits de l’Homme de Rabat

vendredi, 17 février, 2023 à 19:43

Salé – Les défis et enjeux liés à la migration, aux changements climatiques et à la justice transitionnelle ont été vendredi au centre d’une session plénière tenue dans le cadre du pré-forum mondial des droits de l’Homme de Rabat.

Lors de cette session, placée sous le thème “les mutations et les défis émergents”, les intervenants, dont des experts, des professeurs universitaires et des représentants d’organisations nationales et internationales, ont abordé différentes questions liées à la migration sous le prisme des droits de l’homme, à l’humanisation des efforts de lutte contre le changement climatique, et aux étapes phares de la justice transitionnelle.

A cette occasion, l’ancien ministre sénégalais des Affaires Étrangères, Mankeur Ndiaye, a plaidé pour le respect des mécanismes, chartes et programmes internationaux liés à la migration, afin d’en faire une véritable garantie du respect des droits des migrants, préconisant un traitement humain et une assistance médicale en faveur des migrants et des réfugiés tout au long du processus d’immigration.

M. Ndiaye a ajouté que la dimension humaine de la migration doit faire l’objet d’une coopération internationale sérieuse et intensive avec la mobilisation de tous les acteurs et compétences internationaux, en vue d’une migration maîtrisée qui garantit la préservation des droits et la protection nécessaire aux migrants, mettant l’accent sur la nécessité d’aller au-delà de l’approche sécuritaire de la migration et d’intégrer l’élément d’inclusion sociale et économique de cette catégorie dans les pays d’accueil en tant qu’élément essentiel de la protection des droits de l’homme.

Pour sa part, la directrice générale adjointe de l’Organisation internationale pour les migrations, Ugochi Florence Daniels, a appelé à surmonter les aspects de discrimination à l’égard des immigrés, notamment les femmes et les enfants, considérés comme étant les plus vulnérables aux violations et aux divers comportements inhumains pendant le processus de migration, tels que les agressions sexuelles, l’exploitation, la violence et la détention.

Elle a, par ailleurs, souligné la nécessité de promouvoir les droits des migrants en adoptant une approche basée sur la résilience, en application de la Déclaration universelle des droits de l’homme et des principes internationaux, qui constituent un cadre de base pour la protection des droits de l’homme dans tous les contextes et aux niveaux national et international.

D’autre part, l’ancienne ministre déléguée auprès du ministre de l’Energie, des mines, de l’eau et de l’environnement, chargée de l’eau, Charafat Afilal, a souligné la nécessité d’une action collective sérieuse, dans le cadre de la responsabilité partagée, chacun selon ses capacités et l’étendue de sa vulnérabilité vis-à-vis des changements climatiques, afin de respecter les références internationales ayant trait au climat.

Dans ce contexte, elle a indiqué que le Maroc s’est engagé résolument pour la mise en œuvre de ces références et des stratégies nationales favorisants les énergies renouvelables et l’économie verte.

S’agissant de la justice transitionnelle, des participants ont estimé qu’il s’agit principalement d’un ensemble intégré de processus et de mécanismes par lesquels la société tente de se réconcilier avec les vestiges des violations des droits de l’Homme commises à grande échelle dans l’histoire, dans le but d’assurer la responsabilité, de servir la justice et de parvenir à la réconciliation.

Ils ont, en ce sens, souligné que la justice transitionnelle ne se limite pas aux procédures techniques, aux étapes constitutionnelles et aux mesures institutionnelles pour rendre effective la volonté politique dans un pays spécifique, mais comprend plutôt un chemin intégré basé sur la compréhension de la psychologie collective et des identités multiples, et tente de proposer des approches et des solutions appropriées pour inclure toutes les composantes de la société.

Organisé par le Conseil National des Droits de l’Homme (CNDH) en collaboration avec le Centre international pour la promotion des droits de l’Homme (CIPDH)-UNESCO, cet événement de deux jours examinera les défis et les développements enregistrés au niveau des questions relatives aux “changements climatiques”, à “la justice transitionnelle et la mémoire” et à “la migration”.

Le pré-forum, organisé en prélude à la tenue en mars prochain à Buenos aires de la 3è édition du Forum mondial des droits de l’Homme, sera sanctionné par l’élaboration de recommandations, de propositions et d’initiatives efficaces qui feront office de base d’un plaidoyer international renouvelé pour la protection et la promotion des droits de l’Homme.

Marqué par la participation de plus de 300 militants et militantes des droits de l’Homme venant de 50 pays, ce pré-forum sera également l’occasion de rendre hommage à des personnalités nationales et internationales de renom pour leur action en matière de protection des droits de l’Homme.