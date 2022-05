Migration: Le Maroc et l’Espagne conscients de la nécessité de développer une approche novatrice (expert)

samedi, 7 mai, 2022 à 18:59

Rabat – Le Maroc et l’Espagne sont conscients de la nécessité de développer une approche novatrice pour la gestion de la question migratoire, a indiqué Abderrafie Hamdi, directeur du monitoring et de la protection des droits de l’Homme au Conseil national des droits de l’Homme (CNDH).

Commentant le contenu du communiqué conjoint rendu public à l’issue de la réunion, vendredi à Rabat, du Groupe migratoire mixte permanent maroco-espagnol, M. Hamdi a souligné, dans une déclaration à la MAP, que ce document a déterminé les principaux axes de cette approche qui consacre la responsabilité commune dans la gestion de ce dossier.

Les deux parties sont également conscientes de la nécessité de procéder selon une vision globale qui prenne en compte les aspects économiques, sociaux, juridiques et humains, en plus de la dimension sécuritaire, a ajouté le responsable.

Sur un autre volet, M. Hamdi a rappelé les avancées notoires réalisées par le Maroc dans ce domaine depuis le début du millénaire, illustrées notamment par l’adoption de la loi 02.03 relative à l’entrée et au séjour des étrangers au Royaume du Maroc, à l’émigration et l’immigration irrégulières, et par la mise en place du Processus de Rabat en 2006 qui a tracé une feuille de route pour la gestion migratoire.

L’année 2013, a-t-il relevé, a marqué un tournant majeur, avec la publication du rapport du CNDH “Etrangers et droits de l’Homme au Maroc: pour une politique d’asile et d’immigration radicalement nouvelle”, élaboré conformément aux hautes orientations royales.

Une politique publique intégrée a ainsi vu le jour, avec à la clé des mesures exceptionnelles ayant permis la régularisation de la situation de plus de 50.000 migrants irréguliers, a ajouté M. Hamdi, notant par ailleurs que le Maroc a accueilli plusieurs rencontres internationales de haut niveau dédiées à la migration, notamment la Conférence intergouvernementale pour l’adoption du Pacte mondial sur des migrations sûres, ordonnées et régulières qui s’est tenue en décembre 2018 à Marrakech.

Mettant en exergue le rôle du CNDH dans la préparation de cet événement, le responsable a fait savoir que le bilan de la mise en œuvre des recommandations de la Conférence sera évoqué au Forum d’examen des migrations internationales prévu dans quelques jours à New York.

Pour préserver cette dynamique vertueuse dans le domaine de la gestion migratoire, M. Hamdi a appelé à mettre en place un arsenal juridique efficace, notamment à travers la révision de la loi 02.03.