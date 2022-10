Migration : La politique du Maroc consacre ses fondamentaux constitutionnels et ses engagements internationaux (M. Zniber)

mercredi, 12 octobre, 2022 à 16:08

Genève – La politique marocaine d’immigration et d’asile, fondée sur une approche globale et humaniste, consacre les fondamentaux constitutionnels du Royaume et ses engagements internationaux, a affirmé, mercredi à Genève, l’ambassadeur représentant permanent du Maroc, Omar Zniber.

En plus de refléter l’importance de la responsabilité individuelle des États, cette politique vient prolonger l’excellente coopération entre le Maroc et le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), dont les liens remontent à 1959, a précisé M. Zniber dans la Déclaration du Royaume à la 73ème Session du Comité Exécutif du Programme du HCR.

Se souciant de la gestion efficiente des flux des réfugiés ayant cherché asile au Maroc, le Royaume a été le premier pays en Afrique à accueillir une équipe du HCR, a rappelé le diplomate.

‘’L’action du Maroc en faveur des personnes relevant du mandat du HCR n’est ni circonstanciée ni aléatoire. Elle incarne une symbiose naturelle entre principes et projection’’, a-t-il soutenu, ajoutant que l’opérationnalisation de la stratégie nationale sur l’immigration et l’asile a permis aux réfugiés et demandeurs d’asiles de bénéficier d’un accès à l’éducation, aux soins, à la formation professionnelle et à l’emploi.

“L’idée sous-jacente est que le passage de l’assistance financière à l’autonomisation économique des réfugiés est salutaire”, a plaidé M. Zniber, relevant que c’est en cela que les droits des réfugiés ne sont pas seulement respectés au Maroc, mais véritablement promus.

Par ailleurs, le Maroc a inclus les migrants et les réfugiés dans la campagne de vaccination contre le Covid-19, a-t-il détaillé, ajoutant que “la réflexion est menée pour examiner les modalités d’élargir et de généraliser l’accès pour les étrangers établis au Maroc à l’ambitieux projet de généralisation de la protection sociale”.

Le responsable marocain a assuré qu’en tant que gardien du régime de protection internationale des réfugiés, “le travail du HCR incarne notre responsabilité collective à promouvoir des solutions durables, dans une vision strictement humanitaire animée par l’obligation de servir et de protéger”.

Le Haut-Commissaire aux réfugiés, Filippo Grandi, a interagi positivement avec la déclaration du Maroc, acquiesçant à l’analyse globale de la situation faite par la délégation du Royaume, en particulier sur la nécessité de travailler avec les acteurs du développement.

Il a également apprécié l’approche nationale migratoire marocaine, tout en se félicitant de l’excellente collaboration avec le gouvernement du Maroc sur ces questions, qu’il espère poursuivre.