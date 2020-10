Le ministère délégué chargé des MRE envisage la création d’une plateforme numérique pour renforcer la protection juridique des Marocains du monde

jeudi, 15 octobre, 2020 à 0:03

Rabat – La ministre déléguée chargée des Marocains résidant à l’étranger (MRE), Nezha El Ouafi, a affirmé, mercredi à Rabat, l’intention du ministère de créer une plateforme numérique pour renforcer la protection juridique des Marocains du monde.

S’exprimant à l’ouverture d’une journée d’étude organisée à l’occasion de la Journée nationale de la femme (10 octobre) sous le thème de “la protection de la femme MRE à la lumière du Code de la famille et des Conventions internationales”, Mme El Ouafi a affirmé que cette plateforme permettra aux experts et aux juristes au Maroc et à l’étranger d’interagir entre eux et de partager leurs expériences et expertises afin de proposer des mesures pratiques aux différentes problématiques qui se posent dans le cadre d’un projet ambitieux visant à capitaliser et à tirer profit de leurs compétences professionnelles.