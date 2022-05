ONU/Pacte de Marrakech: Coup d’envoi du 1er Forum d’examen des migrations internationales de l’ONU

mardi, 17 mai, 2022 à 14:42

Nations Unies (New York) – Le 1er Forum d’examen des migrations internationales de l’ONU a ouvert ses travaux, mardi à New York, avec en toile de fond l’évaluation de la mise en œuvre du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, près de quatre ans après son adoption à Marrakech.