Programme d’action Maroc-FNUAP pour la promotion des droits des femmes sur les lieux de travail

lundi, 12 juillet, 2021 à 15:05

Rabat – Le Maroc et le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) ont signé, récemment, un mémorandum d’entente et un programme d’action commune en matière de santé et de sécurité dans le monde du travail, visant essentiellement la promotion des droits des femmes.