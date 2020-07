Protection des populations: Le CDH adopte une résolution présentée par le Maroc

vendredi, 17 juillet, 2020 à 13:37

Devant la pression du mouvement populaire de protestation inédit “Hirak” et alors que les observateurs et les acteurs politiques s’attendaient à un fléchissement dans la position des nouveaux tenants du pouvoir en Algérie et à des mesures d’apaisement pour enclencher un processus de règlement de la crise multidimensionnelle dont s’engouffre le pays, c’est le contraire qui s’est produit.