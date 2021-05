Région TTA: Signature d’une convention pour la promotion de l’éducation à la citoyenneté et des droits de l’Homme

mardi, 4 mai, 2021 à 14:41

La nature des rivalités des grandes puissances et leurs effets sur la stabilité du continent africain à la lumière des clivages régionaux déjà existants ont été le focus, mardi à Rabat, de la 10ème édition des Dialogues stratégiques organisée par le Policy Center for the New South (PCNS) et HEC Center for Geopolitics.