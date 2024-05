La relation entre l’IA et les droits de l’Homme au centre d’un colloque à Kénitra

lundi, 13 mai, 2024 à 20:47

Rabat – Les aspects de la relation entre l’Intelligence artificielle (IA) et les droits de l’Homme ont été au centre d’un colloque international, organisé lundi à Kénitra, sous le thème “Intelligence artificielle et droits de l’Homme : opportunités et défis”.