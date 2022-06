Tentative d’assaut contre la clôture métallique au niveau de Nador : le CNDH crée une mission d’information

lundi, 27 juin, 2022 à 16:18

Rabat – Le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) a annoncé, lundi, la création d’une mission d’information suite à la tentative d’assaut contre la clôture métallique au niveau de Nador, affirmant que les photos et vidéos en circulation “n’ont aucun rapport avec la tentative de passage des migrants”.

“Mandatée par sa présidente, une délégation du CNDH effectue une mission de reconnaissance dans la ville de Nador et ses environs, à la suite des événements tragiques et violents résultant des tentatives de passage de centaines de migrants”, a indiqué le Conseil dans un communiqué.

A travers sa Commission régionale de l’Oriental et ses membres à Nador, le CNDH a affirmé avoir suivi les informations recoupées concernant le grand nombre d’individus ayant pris d’assaut la clôture et visionné un ensemble de vidéos et photos en circulation “qui n’ont aucun lien avec la tentative de passage des migrants et contiennent des informations et des données erronées” concernant l’opération et ses conséquences.

Le CNDH a souligné que cette mission comprend MM. Mohamed Amarti, coordinateur de la mission et président de la Commission régionale des droits de l’Homme (CRDH) de l’Oriental, Mohamed Charef, président de la CRDH de Souss-Massa, Abderrafie Hamdi, directeur du monitoring et de la protection des droits de l’Homme au CNDH, Adil Sehimi, médecin et membre de la CRDH de l’Oriental, ainsi que Mme Malika Daoudi, également membre de la CRDH de l’Oriental.