M. Baraka s’entretient avec des ministres et des hauts responsables internationaux pour le renforcement de la coopération dans le domaine de l’eau

samedi, 8 juillet, 2023 à 22:47

Fès – Le ministre de l’Equipement et de l’Eau, Nizar Baraka s’est entretenu, en marge de la 3ème conférence sur l’eau et le climat qui s’est tenue les 6 et 7 juillet à Fès, avec plusieurs ministres et hauts responsables des pays participants et des institutions internationales en charge du secteur de l’eau.

M. Baraka a eu, dans ce cadre, des entretiens avec des responsables d’Italie, du Liban, d’Arabie Saoudite, d’Indonésie, du Sénégal, du Niger, du Malawi, de la Centrafrique, du Laos, du Cap-Vert, de la Côte d’Ivoire et du Conseil mondial de l’eau et de l’Union pour la Méditerranée.

Ces entrevues ont porté sur plusieurs questions d’intérêt commun, notamment la gestion des ressources en eau dans le monde rural, l’approvisionnement en eau potable et l’économie de l’eau.

Un communiqué du ministère de l’Equipement et de l’Eau indique que ces entrevues ont été également axées sur le cadre juridique de l’eau, la préservation des nappes phréatiques, la gouvernance au niveau des bassins hydrauliques, le transfert des eaux, la protection des lacs, bassins et barrages contre l’envasement et l’évaporation des eaux.

Elles ont porté, aussi, sur d’autres sujets dont le dessalement de l’eau, le traitement des eaux usées, l’utilisation des énergies renouvelables dans les usines de dessalement de l’eau, l’adaptation aux changements climatiques ainsi que sur la recherche scientifique et l’innovation dans le domaine de l’eau.

La même source ajoute que le cadre juridique dans le domaine de l’eau sera renforcé par la signature de protocoles d’accord entre le Maroc et ces pays et institutions, ainsi que par l’échange de visites de missions techniques entre le Maroc et les pays amis afin de partager les expertises.

Ces rencontres, indique-ton de même source, ont été de grande portée puisqu’elles permettent de renforcer la diplomatie de l’eau avec les différents pays et acteurs régionaux et internationaux, dans un contexte marqué par les mêmes défis et problématiques liés à l’eau imposés par les changements climatiques.