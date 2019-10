Le 11e salon international Pollutec Maroc, une édition riche en événements

lundi, 7 octobre, 2019 à 8:09

Rabat – La 11e édition du Salon international des équipements, des technologies et des services de l’environnement “Pollutec Maroc 2019”, prévue du 30 octobre au 2 novembre à la Foire internationale de Casablanca, proposera une programmation riche et mettra en lumière les Pays de la CEDEAO, indiquent dimanche les organisateurs dans un communiqué.

Organisé sous l’égide du secrétariat d’État auprès du ministre de l’Exergie, des Mines et du Développement durable, chargé du Développement durable, le Salon offre à plus de 6.000 visiteurs professionnels décisionnaires et acteurs économiques nationaux et internationaux opérant dans le domaine du développement durable, de l’écologie et de l’environnement, une offre de solutions complète, diversifiée et de qualité pour réduire leur impact environnemental, améliorer la performance de leurs établissements ou anticiper leurs démarches de développement.

Quelque 200 éco-entreprises de 14 pays seront présentes à ce Salon qui propose une offre étrangère qui sera cette année encore très dynamique avec en particulier 4 pavillons européens significatifs (France, Italie, Allemagne et Pays-Bas), ajoute la même source.

Il s’agit donc d’un programme riche en événements qui accueillera notamment la 8e édition du Symposium “Territoires Durables”, la remise des quatrièmes trophées Cleantech menée par le Secrétariat d’état chargé du développement durable et la 2e édition du PITCH RING, qui permettra aux exposants de présenter, sur une scène au cœur du salon, devant les professionnels leurs produit, innovation ou même une success story.

Pour sa 11e édition, le salon mettra en lumière les Pays de la CEDEAO, avec la visite de plusieurs délégations officielles, porteuses de projets et d’investissements dans le domaine de l’environnement en mettant à leur disposition un lieu de rencontres et de mise en relation.

Le salon sera organisé en concomitance avec la 8e édition du salon Maroc Industrie Expo, le rendez-vous industriel du Maroc dédié aux machines, aux équipements, à la maintenance et aux services pour l’industrie, conclut le communiqué.