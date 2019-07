La 12ème édition de MEDays, du 13 au 16 novembre 2019 à Tanger

jeudi, 18 juillet, 2019 à 13:09

Rabat – La 12ème édition du Forum International MEDays se tiendra du 13 au 16 novembre 2019 à Tanger, sous le thème “Crise globale de confiance : faire face aux incertitudes et à la subversion”, indique un communiqué de l’Institut AMADEUS, initiateur de cet événement.

“L’événement phare de l’institut Amadeus à dimension nationale, continentale, et internationale, réunira comme à l’accoutumée les plus grands décideurs de la strate géopolitique, économique, et sociale en présence et autour d’un public d’exception afin de renforcer et promouvoir son rôle de moteur de la coopération Sud-Sud et son dévouement aux causes Africaines”, ajoute la même source.

Cette 12ème édition du Forum s’orientera vers l’élément humain et questionnera l’ensemble des crises et des fractures actuelles dans un contexte global d’incertitude, soulignent les organisateurs, expliquant que le paradoxe de la croissance démographique versus le déclin de l’humanisme sera au cœur des sujets traités par des intervenants de renommée mondiale à travers l’analyse de crise globale ambiante, de la perte de confiance, et de l’instabilité qui en découlent, ainsi que les opportunités qui pourraient naître de ce nouveau “désordre”.

L’édition 2019 se penchera également sur l’Union Africaine et les moyens de concrétiser une vision d’intégration continentale dans le contexte de la mise en place de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF). Cette initiative, déclinée en plusieurs sessions dédiées à la question de l’intégration Africaine, mobilisera des personnalités représentant les différents pays de l’Union Africaine qui débâteront des défis de gouvernance et d’intégration régionale, relève le communiqué.

Par ailleurs, et dans la continuité des efforts constants et de la persévérance du Forum MEDays à soutenir la coopération Sud-Sud, une formation certifiante sera dédiée à la ZLECAF, projet phare de l’Agenda 2063 de l’UA, afin de mieux comprendre son impact sur le développement socio-économique des Africains, sur l’intégration régionale Africaine, ainsi qu’une stratégie d’adhésion et de mobilisation continentale pour atteindre les objectifs de cet Agenda, poursuit la même source.

Selon les organisateurs, plus de 150 intervenants, dont des Chefs d’Etats, Prix Nobel, représentants gouvernementaux, ministres, et chefs d’entreprises seront présents lors de cette rencontre annuelle incontournable pour débattre de l’actualité géopolitique internationale et en décliner des solutions prometteuses, plausibles, et réalisables.

L’événement verra la présence d’au moins 4500 participants venant des 5 continents et de nombreux opérateurs économiques influents venant de plus de 80 pays, ainsi que plus de 150 journalistes qui seront au rendez-vous du Forum MEDays 2019, devenu à travers ses 12 années d’existence le symbole international d’une coopération Sud-Sud multinationale pertinente et efficace telle que portée et promue par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, souligne le communiqué.

En plus des thématiques axées sur la géopolitique, cette 12ème édition du Forum MEDays revêtira une forte connotation Business et s’imposera comme hub économique et d’investissement par excellence. Les entreprises auront l’opportunité d’accéder directement à des acteurs et opérateurs économiques de grands groupes nationaux et internationaux des différents secteurs d’activités. “Africa Business MEDays” constitue plus qu’une plateforme d’investissement unique en son genre pour toutes les entreprises souhaitant accroitre leur notoriété et leur attractivité : l’opportunité à ne pas manquer d’un espace de networking privilégié et de rencontres B2B exceptionnelles.