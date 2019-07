12ème Salon du Cheval d’El Jadida, du 15 au 20 octobre 2019

jeudi, 18 juillet, 2019 à 11:40

Casablanca – La 12ème édition du Salon du Cheval se tiendra, du 15 au 20 octobre prochain, au Parc d’Exposition Mohammed VI à El Jadida, sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, autour du thème “Le cheval dans les écosystèmes marocains”, annoncent les organisateurs.

Le choix de ce thème sera l’occasion pour le salon de témoigner de la place du cheval dans un Maroc pluriel, riche d’environnements divers et variés, fait savoir l’Association du Salon du Cheval dans un communiqué, notant que la variété des liens qui unissent le cheval aux paysages côtiers et montagneux, mais aussi aux plaines et aux zones arides, est soulignée selon une approche basée sur trois axes, à savoir la géographique, le culturel et le socio-économique.

Ce 12ème anniversaire sera aussi l’occasion pour le Salon de se positionner une fois encore comme une plate-forme incontournable de promotion de la filière équine nationale, ajoute la même source, précisant que le rôle du cheval et de ses nombreux apports bénéfiques seront au cœur d’une programmation résolument tournée vers l’échange et la transmission.

Aux compétitions et exhibitions de très haut niveau s’ajouteront des activités équestres ludiques, à la fois artistiques et sportives, ainsi qu’un programme complet orienté vers la promotion des métiers et du savoir-faire liés au monde équin.

Pour tous les marocains attachés à cette noble créature qu’est le cheval, le Salon sera ainsi l’occasion de découvrir les grandes traditions équestres du Maroc ainsi que le patrimoine culturel exceptionnel de nos artistes et artisans.

De nombreux temps forts seront proposés. Les meilleures Sorbas de chacune des régions du Royaume s’affronteront lors de la quatrième édition du Grand Prix de SM le Roi Mohammed VI de Tbourida.

Plus de 700 cavaliers venus d’une quarantaine de pays participeront aux différentes compétitions du Salon. Parmi celles-ci, le Show International A du Pur-Sang Arabe, le Championnat International du Cheval Barbe, la Coupe des Éleveurs Marocains de Chevaux Arabes, la finale de l’Équi-Play Tour ou encore le Concours International de Saut d’Obstacles CSI 1* et CSI 4* qui représente la troisième étape du Morocco Royal Tour.

Ces rendez-vous très attendus, qui réuniront aussi bien les professionnels que le grand public, réservent ainsi de grands moments de sport et d’émotion.

Fidèle à son ouverture à l’aspect culturel, le Salon proposera également une série de conférences en relation avec le cheval animées par des experts de renommée.

Des animations pédagogiques seront également proposées au jeune public afin de sensibiliser les nouvelles générations, tandis que des spectacles équestres seront exécutés par des artistes étrangers et marocains prestigieux.