“Le 134 Square” : Un nouveau projet immobilier lancé à Anfa

lundi, 22 mars, 2021 à 15:13

Casablanca – L’entreprise Injaz Solutions, spécialisée dans le conseil et la commercialisation immobilière, a annoncé lundi le lancement du projet immobilier “Le 134 Square”, dans la commune d’Anfa, à proximité du Morocco Mall.

“Le 134 Square” qui bénéficie d’un emplacement idyllique en bord de mer et d’une architecture haut de gamme, offre une large gamme de produits immobiliers alliant quiétude, sérénité et fonctionnalité, destinés à des résidents et des entreprises pleinement convaincus de leur choix, souligne l’entreprise dans un communiqué.

A travers ce programme, les concepteurs ambitionnent de répondre aux attentes des Casablancais désireux de s’éloigner du stress urbain. Vivre aux alentours de la ville devient ainsi une opportunité pour profiter de l’air pur et des bienfaits de la nature tout en restant à proximité de son lieu de travail, indique la même source.

Ce programme, signé par l’architecte Rachid El Andaloussi est “le reflet d’une aspiration à une vie meilleure bercée par la brise de l’océan et portée par le son des vagues. Dans ce sens, l’engagement du programme “Le 134 Square” est de faire du quotidien de ses résidents un lieu de vie idéal”, note la même source.

Fondé sur une vision progressiste et des valeurs d’engagement, “Le 134 Square” invite à découvrir l’histoire d’une idée urbanistique novatrice autour de l’immobilier haut de gamme dans la commune d’Anfa, à 5 min du Morocco Mall.

Ainsi, “Le 134 Square” propose à ses futurs acquéreurs une offre contemporaine, une marque de qualité qui se décline en plusieurs types de biens immobiliers situés dans la commune d’Anfa, dans une zone géographique à fort potentiel de croissance.

Il s’agit d’appartements allant du F2 au F4 en plus d’une offre penthouse, des plateaux bureaux professionnels en open-space allant de 130m² à 192m², pour une visibilité maximale, ces bureaux se situent à l’entrée du projet et sont directement accessibles via la route d’Azemmour, en plus de locaux commerciaux qui s’étalant sur environ 2.000m².

Les bénéficiaires pourront notamment profiter d’une grande piscine, d’une salle de sport pour décompresser et se détendre, d’une crèche pour leurs enfants, d’un club house et d’espaces verts aménagés, précise le communiqué, notant que les travaux de cet ambitieux programme sont bien avancés et sa livraison est prévue pour le deuxième trimestre 2022.

M. Rachid El Andaloussi est un architecte marocain qui a fondé en 1990, son cabinet à travers lequel il a conçu des œuvres aussi originales que fonctionnelles et fait partie de ceux qui ont participé à la création du nouveau visage de Casablanca. Parmi ses réalisations, on peut citer la Bibliothèque Nationale de Rabat, véritable bijou culturel et urbain et le Grand Théâtre de Casablanca. Il a notamment été membre de l’association de sauvegarde du patrimoine architectural du 20ème siècle.

Fondée en 2017 par Messieurs Jawad Ziyat et Simohamed Soussane, Injaz Solutions est une entreprise spécialisée dans le conseil et la commercialisation immobilière. En exclusivité, elle assure aujourd’hui la commercialisation d’une vingtaine de projets immobiliers à travers le Royaume dont le plus récent est “Le 134 Square”.