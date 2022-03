La 17ème édition de MAROCOTEL du 16 au 20 mars à El Jadida

mercredi, 9 mars, 2022 à 17:48

Casablanca – Sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, la 17ème édition de MAROCOTEL, le Salon international de l’équipement professionnel pour l’hôtellerie, la restauration, les métiers de bouche, le bien-être et les loisirs, aura lieu du 16 au 20 mars 2022 au Parc d’Exposition Mohammed VI à El Jadida.

Cette édition est placée sous l’égide du Ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie sociale et solidaire, avec le soutien de la Maison de l’Artisan et en partenariat avec les principales fédérations professionnelles du secteur, indiquent les organisateurs dans un communiqué.

MAROCOTEL, à travers ces 17 éditions et ses 34 ans d’existence a pour mission de dynamiser les rencontres et les échanges entre les professionnels du secteur CHR et s’inscrit dans une démarche stratégique volontariste pour accompagner les orientations gouvernementales, être à la hauteur de la vision stratégique du Royaume et être la vitrine professionnelle sectorielle pour l’accompagnement de la mise à niveau et du développement des infrastructures touristiques afin de consolider l’offre marocaine et la rendre plus attractive et plus compétitive, souligne le communiqué.

En progression continue, MAROCOTEL confirme, édition après édition, sa position d’événement référence sur le continent africain pour l’ensemble des acteurs des métiers de l’Hôtellerie, du Tourisme, de la Restauration, des Métiers de bouche, du Bien-être et des Loisirs, en favorisant les synergies entre les différents décideurs et acteurs économiques et en jouant un rôle de promoteur sectoriel, d’accélérateur de business, de vecteur d’attractivité d’investissement et de véritable levier pour la relance économique du secteur touristique, ajoute la même source.

La 17ème édition du salon MAROCOTEL, qui depuis plus de 34 ans œuvre à accompagner le secteur de l’Hôtellerie, de la Restauration, des Métiers de Bouches, du Bien-Être et des Loisirs, se tiendra sous le signe de la Relance et du Renouveau pour accompagner l’Industrie Touristique dans toute sa chaîne de valeur et de ses écosystèmes en fédérant toutes les synergies afin de sortir grandie de l’arrêt brutal causé par la pandémie du Covid.

MAROCOTEL ambitionne de devenir le rendez-vous incontournable de l’équipement CHR en Afrique.

MAROCOTEL 2022 propose aux professionnels des métiers de l’hôtellerie, de la restauration, des métiers de bouche, du bien-être et des loisirs, une offre d’équipement complète, diversifiée et de qualité, préparée spécialement pour l’occasion afin d’améliorer la performance de leurs établissements ou d’anticiper leurs démarches de développement.

Quelque 300 exposants nationaux et internationaux seront présents, sur plus de 30.000 m² d’exposition et d’animation, dont les leaders du marché dans les métiers de la literie, du linge, du textile professionnels, des salles de bains, du bien-être, de la remise en forme, de la piscine, des parcs aquatiques, des spas, des équipements et matériels de cuisine, des concepts de restauration, de la décoration, du mobilier, de l’art de la table, des cafétérias, des bars, des nouvelles technologies, des produits HI-Tech, des produits alimentaires, des blanchisseries, de l’hygiène, du nettoyage et bien d’autres secteurs.

En plus de la plateforme d’exposition, MAROCOTEL réserve, à ses exposants et visiteurs, des animations riches et diversifiées avec pour maître mot : apprentissage, expertise et perfection.

Depuis la création du Salon en 1988, MAROCOTEL a toujours eu une intention particulière pour les architectes, architectes d’intérieur et designers. Véritables prescripteurs et apporteurs de volume d’affaires pour les exposants. Cette cible visiteur est plus que prioritaire pour ce salon International de l’équipement professionnel pour la Restauration, l’hôtellerie, les Métiers de Bouche, le bien-être et les Loisirs.

Pour la troisième édition consécutive, MAROCOTEL abritera l’évènement « Marocotel LA GALERIE », et qui aura pour principal objectif de mettre en valeur les Architectes, Architectes d’Intérieur et Designers. Un espace de 400 m2 mettra en valeur leurs créations en meubles, en objet de décoration, en réalisation de projet en maquette ou sur planche.