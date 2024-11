2è édition du concours national “AGRIYOUNG INNOVATE” : 04 projets innovants primés

samedi, 9 novembre, 2024 à 16:18

Benguérir – Quatre projets innovants dans les domaines de l’agriculture digitale et climato-intelligente ont été primés vendredi à Benguérir, dans le cadre de la 2è édition du concours national “AGRIYOUNG INNOVATE”, lancée en janvier 2024 par l’Agence pour le Développement Agricole (ADA).

Ainsi, le premier prix a été attribué à Mohamed Baghrous et Jamal Baghrous pour leur projet “TAYSSIR SYSTEMS”, une initiative visant à développer un robot agricole pour optimiser la santé et la productivité des palmiers dattiers grâce à l’intelligence artificielle et à l’Iot.

Ce robot identifie en temps réel les palmiers mal irrigués ainsi que des maladies comme le Bayoud, permettant aux agriculteurs d’intervenir rapidement via des notifications instantanées et renforçant ainsi la gestion proactive des plantations.

Le deuxième prix est revenu à Abderrahim Sadkaoui et Mouhamed Fadil pour leur projet “BEESMART”, qui propose une solution conçue pour les apiculteurs leur permettant de surveiller en permanence et en continu leurs colonies.

Grâce à un module adaptable à tout type de ruche, “BEESMART” recueille des données précieuses sur les conditions de la ruche. Ces informations sont utilisées pour évaluer l’état de la colonie, prédire son comportement et ainsi permettre aux apiculteurs d’anticiper et de mieux gérer leurs ruches.

Le troisième prix a été décerné à Mona Alami et Ayoub Alaoui pour leur projet “FERTIDEV” portant sur des composteurs électromécaniques intelligents conçus pour divers secteurs (hôtels, industries et agriculture) afin de transformer efficacement leurs déchets organiques en compost naturel.

Le prix “Coup de Cœur du jury” a récompensé Morad El Goujili et Hajar Echchellaoui pour leur projet “SIMPOWER”, portant sur la conception et la production d’un mini-tracteur électrique. Ce véhicule compact offre une alternative respectueuse de l’environnement adaptée à diverses tâches agricoles tout en imposant les coûts opérationnels et en promouvant l’efficacité énergétique.

Les trois premiers projets lauréats bénéficieront d’un accompagnement spécifique pour les aider à décrocher leur premier client ou à lever des fonds.

Les autres participants du concours bénéficieront également d’un soutien à travers une immersion territoriale et un accompagnement pour la création de leurs entreprises.

Dans une déclaration à la presse, le directeur général de l’ADA, El Mahdi Arrifi, a relevé que cette 2è édition a suscité l’intérêt de 380 porteurs de projets, issus des différentes régions du Maroc et de l’étranger, indiquant que 26 projets, portés par 43 jeunes futurs entrepreneurs, ont été sélectionnés pour un programme d’accompagnement intensif sur une période de cinq mois.

Les participants ont bénéficié de cinq Bootcamps, des sessions de coaching en ligne, un mentorat personnalisé, ainsi qu’un accès aux infrastructures de pointe de l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), a-t-il ajouté, indiquant que l’UM6P a mobilisé ses infrastructures de recherche au profit des jeunes, dont le Fablab, la ferme expérimentale, la School of Architecture, et le Green Energy Park, afin d’aider les participants à développer leurs prototypes.

Et de souligner que ce concours s’inscrit dans le cadre de la stratégie “Génération Green 2020-2030”, qui accorde une grande importance à la création de postes d’emploi et à l’encouragement des projets innovants de nature à contribuer à la modernisation de l’agriculture marocaine.

Dans une déclaration similaire, le lauréat du premier prix, Mohamed Baghrous a souligné que ce concours a été une expérience enrichissante pour lui, avec des formations de qualité et un accès aux infrastructures pointues de l’UM6P, relevant que ce prix sera une motivation pour lui pour la concrétisation de ses projets futurs.

Dans une déclaration similaire, Mona Alami (lauréate du deuxième prix), a exprimé sa joie de faire partie des 03 lauréats de ce prix, estimant que ce prix lui donnera plus d’ambitions pour aller de l’avant pour réaliser son idée et passer à l’étape de la commercialisation.

L’experte dans le domaine du développement durable, Meriem Houzir, membre du jury de ce concours, a fait remarquer que tous les projets sont innovants et sont de nature à contribuer de manière très opérationnelle à la transition vers une agriculture durable et résiliente au Maroc et apporter des outils et solutions au profit des agriculteurs et à l’ensemble de l’écosystème.

Organisé en partenariat avec le Korean-World Bank Partnership Facility et l’UM6P, ce concours s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme d’entrepreneuriat des jeunes, un des axes principaux de la stratégie “Génération Green 2020-2030”, portée par le Ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts.

Pour rappel, le concours national “AGRIYOUNG INNOVATE” vise à dynamiser l’écosystème entrepreneurial en milieu rural, en encouragent les jeunes à développer des projets dans les domaines de l’agriculture digitale et climato-intelligente.

Il contribue ainsi à la modernisation du secteur agricole marocain et à l’amélioration de sa résilience face aux défis futurs tout en ouvrant des perspectives prometteuses pour l’avenir des jeunes entrepreneurs.