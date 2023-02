2ème édition de Forsa: les candidatures ouvertes sur la plateforme électronique

lundi, 27 février, 2023 à 15:55

Rabat – Le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire a annoncé, lundi, l’ouverture des candidatures pour la 2ème édition du programme gouvernemental Forsa sur la plateforme électronique “www.forsa.ma”.

“Après une première édition réussie ayant permis d’accompagner et financer 10.000 porteurs de projets, les candidatures pour la deuxième édition du programme gouvernemental Forsa ont été lancées aujourd’hui, 27 février, sur la plateforme www.forsa.ma” indique le ministère dans un communiqué.

Le gouvernement a alloué une enveloppe budgétaire de 1,25 milliard de dirhams (MMDH) à cette nouvelle édition de Forsa, qui a pour objectif d’accompagner et financer 10.000 nouveaux porteurs de projets en 2023, précise la même source.

Ainsi, Forsa 2023 conservera les mêmes mécanismes que ceux de la première édition, et capitalisera notamment sur les principaux facteurs clés de succès du programme à l’instar de la digitalisation de la candidature qui permet à la plateforme électronique “www.forsa.ma” de recevoir des candidatures de toutes les régions du Maroc, qu’elles soient urbaines ou rurales, en garantissant l’égalité des chances pour tous les participants.

Il s’agit également de la simplification de l’éligibilité qui met l’entrepreneuriat et l’accès au financement à la portée de tous, les seuls critères pour la sélection d’un projet étant la motivation de son porteur et le potentiel de son idée, ainsi que la forte mobilisation de l’ensemble des acteurs du programme, notamment les équipes Forsa, les acteurs locaux, les incubateurs et les institutions de financement.

Le programme gouvernemental Forsa continuera de placer la formation (forsa academy) et l’accompagnement au cœur de son offre de service pour permettre aux participants d’apprendre les bases de l’entreprenariat, et transformer leurs idées en projets concrets.

Plusieurs améliorations seront par ailleurs introduites à Forsa 2023, notamment un focus plus important sur les femmes afin d’augmenter leur taux de participation de 20% en 2022 à au moins 30% en 2023, conclut le communiqué.