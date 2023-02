2ème session du Conseil d’Association maroco-britannique : pour un partenariat économique renforcé et multisectoriel

vendredi, 17 février, 2023 à 10:19

Rabat – Le Conseil d’Association maroco-britannique a tenu sa 2ème session, jeudi à Rabat, sous la présidence du ministre de l’Industrie et du commerce, Ryad Mezzour et le ministre d’Etat au ministère des Affaires et du Commerce britannique, Nigel Huddleston, dans l’objectif de poursuivre la nouvelle dynamique imprégnée au partenariat stratégique qui lie les deux pays et de répondre aux attentes et aux aspirations des gouvernements respectifs.