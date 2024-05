Plus de 40.000 visiteurs en trois jours au SMAP immo Paris

lundi, 27 mai, 2024 à 15:24

Paris – La 19ème édition du Salon de l’Immobilier Marocain à l’Étranger à Paris “SMAP Immo”, qui s’est tenue du 24 au 26 mai courant à Paris, a été “exceptionnelle et réussie à tous points de vue”, attirant plus de 40.000 visiteurs de France et d’autres pays européens, apprend-on auprès des organisateurs.

“Le salon a connu notamment la participation des plus grands promoteurs immobiliers du Maroc venus présenter une offre riche et diversifiée à travers des centaines de projets dans plus de 60 villes marocaines”, indiquent les organisateurs dans un communiqué.

L’affluence massive à la 19ème édition du SMAP Immo de Paris reflète l’engouement des Marocains du monde, y compris des nouvelles générations, pour investir dans leur pays d’origine, ainsi que le potentiel réel de la France en tant que marché prometteur et clé pour l’investissement immobilier au Maroc, ajoutent-t-ils, notant que de nombreux visiteurs sont venus au Salon avec l’intention de se porter acquéreur d’un bien immobilier dans leur pays d’origine.

Nombreux étaient aussi les exposants du secteur public ou privé qui ont exprimé leur satisfaction au regard de l’affluence sur les stands et du nombre de transactions réalisées, précise la même source, précisant que la demande exprimée par les visiteurs a été forte pour tous les segments et plus particulièrement pour les produits de haut standing, le balnéaire en plus du foncier et lotissements.

En plus d’être la vitrine de l’offre immobilière dans les différentes villes marocaines, le salon a été l’occasion d’organiser des échanges avec les Marocains du monde à travers des cycles de conférences, tables rondes et débats animés par des professionnels, promoteurs, notaires et experts juridiques, avec l’objectif d’informer les futurs acquéreurs sur les aspects pratiques relatifs à l’acte d’achat mais aussi faire connaître l’actualité et les évolutions récentes du secteur sur le plan réglementaire et juridique à l’image du nouveau dispositif “Daam Sakane”.

A travers cette démarche, SMAP Immo confirme son attachement permanent au souci de sensibiliser les visiteurs et particulièrement les futurs acquéreurs potentiels en les informant et en leur apportant le conseil pertinent pour un meilleur accompagnement dans leurs transactions futures, indique le communiqué, annonçant l’organisation en 2025 d’un RoadShow avec deux nouvelles éditions à Montréal et New York, en plus de Bruxelles et Paris.

Selon ses organisateurs, le SMAP Immo Paris est devenu aujourd’hui le plus grand salon immobilier marocain à l’étranger. Grâce à la diversité et à la richesse de l’événement, que ce soit en termes d’offres immobilières présentées ou de programmation qui contribuent au renforcement de l’image du Maroc et de son art de vivre, le SMAP Immo Paris connait un grand succès auprès des Marocains du monde, des Français et des citoyens des pays limitrophes, ajoute la même source.