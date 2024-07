4ème édition du prix national “Génération Solidaire” : 27 coopératives primées

mercredi, 24 juillet, 2024 à 21:11

Rabat – Vingt-sept coopératives de jeunes les plus innovantes ont été primées, mercredi à Rabat, lors de la 4ème édition du prix national “Génération Solidaire”, initiée par le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie Sociale et Solidaire, et l’Office du Développement de la Coopération (ODCO).

Sélectionnées parmi 217 candidatures, ces coopératives, qui se sont distinguées par leur fort impact économique, social et environnemental, couvrent des secteurs variés tels que l’agriculture, l’artisanat, les plantes médicinales, les services, ainsi que des projets d’animations touristiques écologiques.

Cette édition, organisée sous le thème “Les jeunes : Créateurs d’une nouvelle génération de coopératives” en marge de la Journée Internationale des Coopératives, met en lumière le dynamisme et l’innovation des jeunes coopérants âgés de 18 à 35 ans.

Dans une allocution lue en son nom par le Secrétaire Général du ministère, Mohamed Msellek, la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie Sociale et Solidaire, Fatim-Zahra Ammor, a indiqué que le modèle coopératif s’inscrit pleinement dans les objectifs du nouveau modèle de développement (NMD) du Maroc qui aspire à ce que l’économie sociale et solidaire représente 8% du PIB d’ici 2035 et à la création de plus de 50.000 nouveaux emplois.

“Atteindre ces objectifs nécessite des organisations coopératives structurées, dynamiques et innovantes”, a fait remarquer la ministre, soulignant l’importance de ce prix lancé en 2021 qui a pour objectif de promouvoir le rôle crucial des coopératives dans le développement local et national.

Et d’ajouter : “L’efficacité du modèle coopératif pour l’autonomisation des jeunes et des femmes n’est plus à démontrer, c’est pourquoi nous continuerons à soutenir financièrement et techniquement le développement des coopératives marocaines”.

De son côté, la directrice générale de l’ODCO, Aicha Errifaai, a mis en avant la conviction des jeunes qui, selon elle, possèdent tous les atouts nécessaires pour transformer le modèle coopératif classique en un modèle dynamique, structuré et innovant, capable d’avoir un impact plus significatif.

La sélection des coopératives primées s’est effectuée en se basant sur divers critères, notamment l’innovation, la créativité et la préservation de l’environnement, a-t-elle expliqué, notant que le prix ne se limite pas à un soutien financier, mais inclut également un accompagnement continu pour s’assurer que les projets voient le jour et aient un impact positif sur les plans social, économique et environnemental.

Pour sa part, le Wali-Coordinateur national de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), Mohammed Dardouri, a insisté sur l’engagement de l’INDH à continuer de soutenir les coopératives, en développant des plateformes de commercialisation, tant physiques que digitales, pour assurer une visibilité accrue et un accès élargi aux marchés.

Depuis son lancement en 2021, le prix national “Génération Solidaire” a récompensé un total de 125 coopératives de jeunes. Chacune a reçu un soutien financier de 50.000 DH, grâce à un partenariat entre le ministère, l’ODCO et des partenaires institutionnels et privés.

Les partenaires de cette 4ème édition sont les Conseils Régionaux de Fès-Meknes, de Guelmim-Oued-Noun, de l’Oriental et de Dakhla-Oued Eddahab, la Fondation OCP, Jaida, Dar Al Moukawil, CIH Bank, le Crédit Agricole et Copag.

“Génération Solidaire” apporte un accompagnement et un soutien financier, aux projets coopératifs les plus novateurs et durables, portés par des jeunes, et générant un impact significatif sur les plans économique, social, et environnemental. L’objectif est de promouvoir le tissu coopératif auprès des jeunes, en tant que modèle idéal dans l’autonomisation économique des jeunes.