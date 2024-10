5e Commission économique mixte Maroc-Hongrie : Focus sur le renforcement des relations bilatérales

mercredi, 30 octobre, 2024 à 15:23

Rabat – Le renforcement des relations bilatérales dans divers secteurs entre le Maroc et la Hongrie est au centre de la 5e Commission économique mixte Maroc-Hongrie, ouverte mercredi à Rabat.

“La commission économique mixte d’aujourd’hui sera l’occasion de faire le point sur les relations bilatérales dans les domaines de l’économie, de la culture, du tourisme, de la santé, de l’agriculture et de l’énergie, entre autres”, a indiqué la secrétaire d’État adjointe pour les relations économiques extérieures de la Hongrie, Katalin Bihari, dans une déclaration à la presse à l’issue d’une réunion avec l’ambassadeur, directeur général des relations bilatérales et des affaires régionales au ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Fouad Yazourh, tenue dans le cadre des travaux de la commission.

Cette commission, qui coïncide avec le 65e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays, représente une étape clé pour mettre en lumière les relations bilatérales et ouvrir la voie à des alliances stratégiques, a-t-elle poursuivi.

Évoquant les relations commerciales, Mme Bihari a souligné que le Maroc constitue, en 2023, le premier partenaire commercial de la Hongrie sur le continent africain.

Et de noter qu’une délégation d’hommes d’affaires sera présente à Casablanca pour discuter des opportunités d’intérêt mutuel entre les entreprises et les organisations, ainsi que pour explorer des pistes de collaboration visant à dynamiser les échanges économiques et commerciaux entre les deux pays.

La 5e Commission économique mixte Maroc-Hongrie est une opportunité stratégique pour renforcer la coopération entre les deux pays et explorer de nouvelles perspectives de partenariat dans des secteurs clés.