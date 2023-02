5è Festival de la diplomatie culinaire aux îles Canaries : Dakhla-Oued Eddahab à l’honneur

vendredi, 10 février, 2023 à 14:00

Madrid – Le Festival de la diplomatie culinaire de Maspalomas, au cœur des îles Canaries, revient pour sa 5ème édition, du 09 au 12 février, à l’initiative de la Fédération marocaine des arts culinaires.

Cette nouvelle édition se veut un événement promotionnel visant à mettre en avant la richesse et la diversité culturelle et touristique de la région Dakhla-Oued Eddahab en particulier et du Maroc en général, indiquent les organisateurs.

Elle prévoit une série d’activités, notamment des manifestations culturelles, des expositions artisanales, du folklore, des dégustations gastronomiques, ainsi que des séminaires pour présenter les possibilités d’investissement dans le secteur touristique au niveau de la région, offrant ainsi l’occasion d’aller à la rencontre du plus grand nombre d’Espagnols pour leur présenter un avant-goût d’une culture marocaine saharienne millénaire aux multiples facettes.

Cette édition permettra aussi de mettre la lumière sur les atouts touristiques du Sud du Maroc et de faire valoir l’ensemble des niches touristiques et le capital matériel et immatériel dont ces provinces regorgent.

Au menu de cet évènement, qui connaît la participation d’une forte délégation de la région de Dakhla-Oued Eddahab, sont prévues des séances de travail avec des responsables espagnoles en charge du tourisme et autres tour-opérateurs et agences de voyages, et des rencontres avec la presse spécialisée.

L’objectif est de consolider l’image de cette région marocaine saharienne en tant que destination sûre, compétitive et mature, répondant aux exigences de touristes en quête de découverte, de qualité et de nouveauté, et prospecter de nouvelles pistes de partenariat pour le renforcement du positionnement de la destination Dakhla-Oued Eddahab sur ce marché.

Cette année, le festival soufflera sa cinquième bougie, un anniversaire qui sera célébré sous le thème ”l’art culinaire marocain ou l’histoire de mille et une saveurs”, indique le directeur du Festival de la diplomatie culinaire et ambassadeur de la Fédération marocaine des arts culinaires aux îles Canaries, Bachir Ayad.

Ce rendez-vous prévoit la participation de grands chefs marocains et étrangers, cuisiniers et pâtissiers, qui rivaliseront tous à donner le meilleur d’eux même pour présenter les meilleurs plats et raviver les papilles à travers des fusions d’ingrédients, d’épices et d’arômes qui attribuent à la cuisine marocaine toute sa richesse, son originalité et sa particularité, a-t-il ajouté.