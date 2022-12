7ème édition de la semaine nationale de l’Artisanat: l’ADD signe deux conventions de partenariat

jeudi, 8 décembre, 2022 à 19:07

Casablanca – L’Agence de Développement du Digital (ADD) a signé, lundi dernier, deux conventions de partenariat, en marge de la 7ème édition de la Semaine Nationale de l’Artisanat organisée à Marrakech.

La première convention, signée avec le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie Sociale et Solidaire, porte sur la mise en place du Service d’Identification et d’Authentification Numérique, indique l’ADD dans un communiqué.

L’objectif de cette convention, poursuit la même source, est de permettre au secteur de l’Artisanat de bénéficier du Service d’Identification et d’Authentification Numérique mis en place par la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) et l’ADD.

Aussi, cette convention ambitionne d’apporter toute l’assistance et l’appui nécessaire en vue de garantir l’efficience du registre national de l’Artisanat et d’assurer une meilleure utilisation de ce service numérique.

Pour ce qui est de la deuxième convention, celle-ci a été signée avec l’Office de Développement de la Coopération, le ministère de la Tourisme, de l’Artisanat, de l’Économie Sociale et Solidaire et le ministère délégué auprès du Chef de Gouvernement chargée de la Transition Numérique et de la Réforme de l’Administration.

Elle a pour objectif d’accompagner le tissu économique des coopératives dans leur transformation numérique par le biais d’un programme intégré de formation et de sensibilisation à l’importance de la digitalisation, de montée en compétence des coopératives et de développement des modes de gestion à l’aide d’outils et de services numériques.

Il s’agit aussi de renforcer le partenariat entre l’Office de Développement de la Coopération et l’Agence de Développement du Digital afin d’échanger les informations, de partager les expériences et d’assurer une inclusion numérique intégrée du secteur de l’économie solidaire.