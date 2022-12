8ème édition de la Caravane nationale de l’emploi jeudi à Casablanca

mercredi, 14 décembre, 2022 à 19:56

Casablanca – La 8ème édition de la caravane de l’emploi se tiendra, jeudi à Casablanca, sous le thème “l’ingénieur face aux mutations du marché de l’emploi” à l’initiative de l’Ecole Marocaine des Sciences de l’Ingénieur, membre du 1er réseau panafricain “Honoris United Universities”.

Organisé sous l’égide du ministère de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, cet événement s’inscrit dans le cadre de la caravane de l’emploi 2022/2023 organisée par le groupe EMSI de Casablanca le 15 décembre 2022, et fera escale à Rabat le 21 décembre 2022 et à Marrakech le 07 Janvier 2023, indique un communiqué des organisateurs.

L’événement est destiné à promouvoir la création des startups et l’insertion des nouveaux diplômés, en mobilisant des acteurs professionnels de renom, sensibles et impliquées dans la dynamique nationale de la promotion de l’entreprenariat et de l’emploi des jeunes. “Nous avons jugé important, en tant qu’opérateur de formation, de nous inscrire dans une politique d’accompagnement vers la réussite de nos ingénieurs, mais aussi, de favoriser en tant que facilitateur d’opportunités, des rencontres B to B”, soulignent les organisateurs.

Ce forum vise à accueillir plus de 1000 personnes et plus de 200 entreprises et donne l’occasion aux lauréats et aux étudiants de l’EMSI de postuler en direct aux offres de stage et d’emploi offertes par des structures de renoms, conclut le communiqué.