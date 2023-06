Accord de pêche Maroc-Japon : une délégation marocaine prend part aux travaux de la 37ème session de la consultation annuelle

mercredi, 14 juin, 2023 à 23:08

La ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, Fatima-Ezzahra El Mansouri a procédé, mercredi, au lancement de plusieurs projets et programmes de développement dans les provinces d’Azilal et de Béni Mellal dans le cadre des efforts du ministère de tutelle visant à réduire les disparités territoriales en milieu rural.