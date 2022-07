Acheminement des bagages vers les aéroports du Maroc: les récentes perturbations trouvent leur origine dans les aéroports internationaux de provenance (ONDA)

mercredi, 27 juillet, 2022 à 20:49

Casablanca – Les récentes perturbations enregistrées dans l’acheminement des bagages vers les aéroports du Maroc, trouvent leur origine dans les aéroports internationaux, selon l’Office national des aéroports (ONDA).

“Suite aux perturbations enregistrées dans l’acheminement des bagages vers les aéroports du Maroc, l’ONDA, tout en exprimant son profond regret pour les voyageurs qui ont eu à subir cette situation, apporte les éclaircissements suivants: Ces perturbations trouvent leur origine dans les aéroports internationaux de provenance (notamment européens et nord-américains)”, indique l’Office dans un communiqué.

D’après l’ONDA, ces perturbations sont dues notamment aux mouvements sociaux du personnel de certains aéroports et compagnies aériennes de par le monde et à des problèmes techniques dans certains aéroports (Heathrow, Charles De Gaule, …). Il s’agit aussi du fait que face à la crise sanitaire, les compagnies aériennes et les aéroports ont réduit leurs effectifs et tardent ou trouvent des difficultés aujourd’hui à recruter pour faire face à la reprise du transport aérien.

La combinaison de ces facteurs a entrainé une situation de chaos dans ces aéroports et de forts dysfonctionnements dans l’acheminement des bagages et ont eu un effet domino à l’échelle mondiale.

“Le personnel de l’ONDA, de ses partenaires publics ainsi que celui des compagnies aériennes et leurs handlers, sont fortement mobilisés et travaillent sans relâche pour permettre le réacheminement des bagages, une fois arrivés à l’aéroport, vers leurs destinataires”, conclut le communiqué.