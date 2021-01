Activité monétique au Maroc: 375 millions d’opérations pour 322 MMDH en 2020 (CMI)

mardi, 19 janvier, 2021 à 21:24

Casablanca – Les réalisations globales de l’activité monétique au Maroc se sont établies à 375 millions d’opérations pour un total de 322 milliards de dirhams (MMDH) en 2020, selon le Centre monétique interbancaire (CMI).

Cette activité, qui comprend les opérations de retrait d’espèces sur le réseau des guichets automatiques bancaires (GAB), les opérations de paiement auprès des commerçants et eMarchands, les opérations de paiement sur les GAB et les opérations de Cash Advance, par cartes bancaires, marocaines et étrangères, ressort en régression de 9,4% en nombre d’opérations et de 7% en montant par rapport à 2019, précise le CMI dans un récent rapport.