ADA Code Académie: La première école de codage au Maroc ouvre ses portes à Casablanca

jeudi, 18 janvier, 2018 à 8:30

Casablanca- Le génie et l’innovation marocains dans le domaine des TIC n’ont cessé de surprendre au cours des dernières années, une réalité qui incite, de plus en plus, les décideurs et autres acteurs à créer des espaces visant à doter les jeunes de meilleures compétences en informatique.