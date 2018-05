Adhésion du Maroc à la CEDEAO : Création à Accra d’un joint Business Council

mardi, 15 mai, 2018 à 22:39

Accra – La Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) et la Ghanaian National Chamber of Commerce and Industry (GNCC) ont annoncé, mardi à Accra, la création d’un joint Business Council.

Ce dispositif bilatéral, qui fera partie de l’Alliance Régionale pour le Suivi de l’Adhésion du Maroc à la CEDEAO, aura pour rôle de proposer des recommandations pour l’amélioration du cadre légal de circulation des personnes et des capitaux entre le Maroc et le Ghana, selon la déclaration finale de la conférence organisée à Accra par le Think tank marocain “Institut Amadeus” sous le thème “Adhésion du Maroc à la CEDEAO : Vers un renforcement de la communauté Ouest Africaine”.

Les secteurs privés des deux pays peuvent, ainsi, d’ores et déjà prendre des initiatives concrètes notamment dans des secteurs d’intérêt commun.

La déclaration finale identifie, en ce sens, cinq secteurs qui permettront, en particulier, de renforcer ces relations pour des bénéfices mutuels dans toute la sous-région. Il s’agit de l’investissement dans les projets d’infrastructures régionales, particulièrement les énergies renouvelables, la coopération dans le secteur agricole et l’industrie agroalimentaire, le secteur éducatif et les nouvelles technologies, ainsi que le secteur financier.

l’Alliance Régionale pour le Suivi de l’Adhésion du Maroc à la CEDEAO a été créée, en avril dernier à Abidjan, à l’issue de la conférence initiée par l’Institut Amadeus sur “Le Maroc dans la CEDEAO : élargissement ou approfondissement ?”.

Organisée en partenariat avec la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et le Think Tank ghanéen “IMANI”, la conférence d’Accra s’inscrit dans le cadre d’une tournée ouest-africaine visant la mise en place d’un cadre d’accompagnement et de suivi de la demande d’adhésion du Maroc à la CEDEAO.