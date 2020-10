ADII: Un taux de pénétration des cigarettes de contrebande sur le marché national de 1,37% en 2020

lundi, 5 octobre, 2020 à 19:56

Rabat – Le taux de pénétration des cigarettes de contrebande sur le marché national au titre de l’année 2020 est de 1,37%, contre 5,23% en 2019, indique l’Administration des Douanes et des impôts indirects (ADII).

Selon les résultats de la 7ème étude de prévalence des cigarettes de contrebande en 2020, le taux de pénétration des cigarettes de contrebande sur le marché national pour l’année 2020 est de 1,37%, contre 5,23% en 2019 et 3,73% en 2018, fait savoir l’ADII dans un communiqué à l’issue de la réunion de travail de la Commission Nationale de lutte contre la contrebande de cigarettes, tenue vendredi.

“Ce résultat remarquable et sans précèdent depuis la première étude menée en 2014 est le fruit des efforts consentis par l’Administration des Douanes, la Gendarmerie Royale, la Police ainsi que les opérateurs économiques concernés, dans le but de lutter contre la contrebande de cigarettes et de réprimer tout agissement frauduleux en la matière”, souligne la même source.

Lors de cette réunion de travail, la discussion a porté sur l’évolution de la contrebande de cigarettes et les mesures conjointes à maintenir pour contrecarrer ce fléau et ses effets néfastes sur la santé du consommateur ainsi que sur l’économie nationale.

Ont participé à cette rencontre, en sus des représentants de l’ADII, des représentants du Ministère de l’Intérieur, du Ministère de la Justice, de la Présidence du Ministère Public, de la Direction Générale de la Sûreté Nationale, de la Gendarmerie Royale et des opérateurs économiques.