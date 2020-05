Adjudications: émission de bons de Trésor à court, moyen et long termes

lundi, 11 mai, 2020 à 15:33

Rabat – Le Trésor procédera mardi à l’émission par adjudication de bons de Trésor à court, moyen et long termes, a annoncé la Direction du Trésor et des finances extérieures (DTFE), relevant du ministère de l’Économie, des finances et de la réforme de l’administration.

Il s’agit de bons d’une maturité de 26 semaines, 52 semaines ainsi que de 5 ans et 15 ans, a indiqué la DTFE dans un communiqué, relevant que les bons à 52 semaines seront cédés au taux de 2,25%.

Les bons d’une maturité de 5 ans et 15 ans seront, pour leur part, cédés aux taux respectifs de 2,50% et 3%, a souligné la même source, notant que le règlement des bons souscrits interviendra le 18 mai.