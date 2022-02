ADM: Le Conseil d’Administration approuve le Budget de 2022

mercredi, 9 février, 2022 à 13:34

Casablanca – Le Conseil d’Administration (CA) de la Société Nationale des Autoroutes du Maroc (ADM), réuni mardi sous la présidence du ministre de l’Equipement et de l’Eau, a approuvé le budget pour l’année 2022.

Les principales hypothèses de ce budget s’articulent autour d’un chiffre d’affaires de 3,2 milliards de dirhams (MMDH), avec une hausse du trafic évalué à +2%, d’une augmentation des abonnés Jawaz de 400.000 usagers, pour atteindre 1.9 million à fin 2022 et d’un linéaire de travaux de grosses réparations de 87 km à réaliser en 2022 avec un écosystème 100% marocain, indique ADM dans un communiqué.

Il s’agit aussi d’un investissement de 1,4 MMDH, principalement pour la continuité des travaux de Triplement de l’autoroute Casablanca – Berrechid et de l’autoroute de Contournement de Casablanca, ainsi que du lancement des travaux de construction de l’autoroute Tit Mellil – Berrechid, ajoute la même source.

Par ailleurs, dans le cadre des efforts continus et des actions entreprises pour l’amélioration de la sécurité des usagers de l’autoroute, ADM a présenté son projet de lancement de la “Radio Info Trafic 107.7”.

L’objectif est de doter le Maroc d’une Radio dédiée aux usagers de l’autoroute à l’instar de plusieurs pays dans le monde, tout en étant leader sur le plan africain, afin d’accompagner et conforter ADM dans sa nouvelle mission de société de service, de capitaliser sur l’investissement déjà réalisé (Centre Info Trafic) et compléter la chaîne de l’info trafic pour interagir directement avec l’usager sur le réseau et de moderniser la communication avec l’usager en temps réel, conclut le communiqué.