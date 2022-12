ADM : Le Conseil d’Administration approuve le budget de l’exercice 2023

lundi, 26 décembre, 2022 à 16:35

– La Ligue des écrivaines du Maroc, le Club de presse du Sahara et l’Association “A’idine” pour le développement intégré et la défense de l’intégrité territoriale du Royaume dans la région de Laâyoune-Sakia El Hamra ont signé, récemment à Rabat, un accord de coopération et de partenariat pour la promotion de la créativité, de la culture et du patrimoine hassani dans les régions du Sud du Royaume.