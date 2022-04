ADM et Jadara Foundation s’associent pour le soutien des bacheliers méritants issus de milieux à besoins spécifiques

mardi, 12 avril, 2022 à 13:54

Casablanca – La Société Nationale des Autoroutes du Maroc (ADM) et Jadara Foundation (ex Fondation Marocaine de l’Étudiant), ont signé, récemment, un accord de partenariat dans l’objectif de développer des actions conjointes, permettant aux bacheliers méritants issus de milieux à besoins spécifiques de poursuivre et réussir leurs études supérieures.

Paraphé par le directeur général de la Société Nationale des Autoroutes du Maroc (ADM), Anouar Benazzouz, et le président de Jadara Foundation (ex Fondation Marocaine de l’Étudiant), Hamid Ben Elafdil, ce partenariat s’inscrit dans le cadre du “programme J-Jeunes leaders” d’ADM, qui vient en soutien aux jeunes étudiants et chercheurs, et qui fait partie du programme communautaire qu’ADM déploie au profit de ses communautés proches au sens large, indique un communiqué conjoint.

À travers cet accord, ADM apportera un soutien matériel et un accompagnement professionnel aux bacheliers méritants issus des régions limitrophes au réseau autoroutier et ce, en leur octroyant des bourses de mérites et en dispensant des sessions de tutorat individuels et collectifs au profit des étudiants de Jadara Foundation, fait savoir la même source.

À ce propos, M. Benazzouz, a souligné qu'”ADM, en tant qu’entreprise publique citoyenne, tient à impacter positivement les territoires que l’autoroute traverse, à travers notamment le soutien des jeunes étudiants de ces régions”.

Et de soutenir: “Nous sommes fiers et heureux de collaborer avec Jadara Foundation, une fondation qui croit en l’ascension sociale par la formation et qui œuvre pour venir pour l’égalité des chances de la jeunesse de notre pays”.

Pour sa part, M. Ben Elafdil, a affirmé que cette collaboration “vient renforcer l’écosystème engagé et solidaire construit par la fondation depuis 20 ans d’actions auprès des jeunes méritants pour construire une société inclusive”.